Al via CartaCarbone con Calabrese, Bompiani, Cortellessa

(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - L'incontro con il biologo Sammy Basso inaugurerà la sera del 13 ottobre la IX edizione del festival letterario di Treviso CartaCarbone Autobiografia & Dintorni, che si concluderà domenica 16 al termine di una carrellata di autori come Stefano Calabrese, Ginevra Bompiani, Andrea Cortellessa.

L'incontro di apertura è un invito a esplorare mondi sconosciuti, quelli dell'inevitabile accidentalità di chi nasce portando una diversa abilità nell'esistenza (nel suo caso la progeria), o che si sono attivati per le prossime generazioni, puntando su ricerca e impegno, il filo d'Arianna della rassegna è la passione per i nuovi linguaggi. Come quello (Cinema Corso, 16 ottobre, h.20.30) di Barbascura X, "il punk della divulgazione scientifica", scrittore, youtuber da migliaia di followers, conduttore televisivo.

E tra il tributo al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e di Luigi Meneghello e il centenario della morte di Marcel Proust ci sarà Patrizio Roversi (15 ottobre, h.21.00) che parlerà de "I viaggi che non potremo più fare", tre luoghi che sono irrimediabilmente cambiati: Isole Svalbard, Yemen, Mustang (Nepal).

Inoltre, spazio alla scrittura letteraria e agli autori - ma senza presentazioni - e alla lettura scenica (sabato 15 ottobre, h.18.30) di Andrea Pennacchi e al campione di basket Riccardo Pittis. (ANSA).