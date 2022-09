Firenze Books, torna festival librerie indipendenti

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Torna dal 7 al 9 ottobre Firenze Books, il festival dedicato al libro, alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti che si svolgerà all'Ippodromo del Visarno. Protagoniste sono appunto le librerie indipendenti come Florida, Alfani, Libreria, Leggermente e Farollo e Falpalà che hanno collaborato insieme a Confartigianato Imprese Firenze al palinsesto del festival.

In programma a Firenze Books 50 presentazioni, tra cui quella con il fumettista Pera Toons, Massimo Cotto con Piero Pelù, il premio Strega e Campiello Helena Janeczek, Saverio Tommasi, Marino Bartoletti, Lorenzo Baglioni, Beatrice Venezi, Ultimo Uomo, oltre a laboratori e letture per bambini.

"Siamo molto lieti di organizzare anche questa seconda edizione di Firenze Books - ha dichiarato il presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Sorani -. Le librerie sono prima di tutto imprese, che ci impegniamo a difendere, tutelare e valorizzare, con il supporto delle Istituzioni, ma svolgono anche un prezioso ruolo di aggregazione sociale, in tutti i quartieri della città, e di diffusione della cultura". Secondo Elisa Lippi, presidente della categoria 'librerie indipendenti', "l'offerta culturale sarà varia e sempre stimolante".

"Firenze è una città di cultura e di culture e Firenze Books è una manifestazione a cui i fiorentini sono molto affezionati, così tanto che lo scorso anno hanno partecipato in 9mila - ha dichiarato l'assessore al commercio Federico Gianassi -. È un evento che coglie un piacere e una esigenza verso il libro che noi dobbiamo valorizzare. Quest'anno si svolge al Visarno, che è culla dello sport ma anche di grandi eventi come Firenze Rocks.

Grazie a Confartigianato Firenze con cui stiamo collaborando da anni per questo importante progetto". (ANSA).