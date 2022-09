Busà a Pnlegge,equilibrio per un successo duraturo è segreto

(ANSA) - PORDENONE, 16 SET - "L'equilibrio è il segreto per un successo duraturo". Parola di Luigi Busà, che di successo ne sa qualcosa: nel 2006 è diventato il più giovane campione del mondo della World Karate Federation, per poi vincere in carriera un oro olimpico - il primo italiano nella storia della disciplina -, due ori mondiali e cinque europei. E dopo 22 anni di combattimenti, ha pubblicato un libro "La forza e il controllo. Lezioni di vita sul tatami" (Longanesi) presentato oggi a Pordenonelegge.

"Scriverlo non è stato facile: ho dovuto soffrire nel rivivere il dolore che ho provato in passato per raccontarlo e lanciare un messaggio utile per i ragazzi e gli adulti". "Le reazioni delle persone mi stanno sorprendendo. Io per primo credevo nel libro, ma non mi aspettavo che le persone avrebbero provato emozioni così potenti leggendolo. La vittoria più grande è quando coloro che non hanno nulla a che fare con lo sport mi raccontano che il libro li ha colpiti e li sta aiutando nella vita di tutti i giorni".

Busà non nasconde le sue ambizioni: in primis un obiettivo sportivo, il mondiale di karatè a Budapest, e poi uno istituzionale: "Stimo tantissimo Giovanni Malagò e la sua capacità di essere sempre presente nei confronti degli sportivi italiani. Avere un riferimento come lui è utilissimo, e un giorno mi piacerebbe ricoprire il suo stesso ruolo diventando presidente del Coni". (ANSA).