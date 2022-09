Tullio Avoledo a Pnlegge, 'è un mondo storto, correggere rotta'

"È un mondo storto, e credo sia il tempo di correggere la rotta". A dirlo è Tullio Avoledo, ma potrebbero tranquillamente essere parole di Sergio Stokar, il protagonista del suo romanzo "Non è mai notte quando muori" (Marsilio) presentato a Pordenonelegge. Il libro, una commistione di noir e fantascienza che si sposta in tutto il globo, è stato scritto per "superare la claustrofobia che abbiamo vissuto durante il lockdown. Volevo tornare a viaggiare". E a proposito di viaggi, l'ultimo compiuto da Avoledo prima della pandemia lo aveva portato proprio in Cina: "Le guide stampate tre mesi prima già non erano più valide: un vecchio mercato era stato trasformato in un complesso di boutique. Non sono mai stato trattato con tanta arroganza e poco rispetto come in quel paese da una persona in divisa. È una nazione moderna, evoluta, economicamente forte, ma il rapporto tra paese e cittadino - se si può parlare di cittadino - è quello di un'autocrazia". "Si rinuncia al passato, e c'è una scarsa sensibilità per esigenze base della popolazione. Quel modello purtroppo - conclude - sta diventando dominante anche qui. Io sono impegnato da anni per difendere il Tagliamento, minacciato da progetti che sono una costola della via della seta: tutto diventa piattaforma logistica, tutto diventa autostrada".

