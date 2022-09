Al via l'edizione dei tre Pulitzer di Pordenonelegge, 300 eventi

(ANSA) - PORDENONE, 13 SET - I libri interpretano il mondo, la cultura contribuisce a migliorarlo, i giovani dovranno ereditarlo e meritano, sin d'ora, l'attenzione che si riserva ai protagonisti. Forte di questa consapevolezza, Pordenonelegge riparte per la sua 23/a edizione in programma dal 14 al 18 settembre, con un'edizione che si preannuncia quella della rinascita a partire dai numeri: oltre 300 eventi e 600 protagonisti, con il Gotha della letteratura internazionale e italiana. Al festival faranno tappa tre Premi Pulitzer: sono gli statunitensi Joshua Cohen, insignito del riconoscimento quest'anno e atteso a Pordenone per l'anteprima de "I Netanyahu" (Codice edizione); Jericho Brown, Premio Pulitzer Poesia 2020, in arrivo con la prima edizione italiana della storica raccolta "The tradition" (Donzelli). E l'autrice Jhumpa Lahiri, cui va la 15/a edizione del Premio Friuladria Crédit Agricole "La storia in un romanzo": la riceverà il 15 settembre e a Pordenonelegge presenterà in anteprima i suoi nuovi""Racconti romani" (Guanda).

Ma ci saranno anche il National Book Award Jason Mott, che per la prima volta presenta il romanzo in Italia, il maestro del giallo Jeffery Deaver, autore di un capolavoro del noir diventato anche un film di culto, "Il collezionista di ossa".

"Soprattutto - spiega il direttore artistico, Gian Mario Villalta - pordenonelegge torna quest'anno sull'uscio della storia: per raccontare la pressione che questo tempo esercita su noi tutti, la necessità di uscire dalla crisi pandemica, l'incubo della crisi energetica ed economica, l'attualità geopolitica che innerva ogni spazio delle nostre vite. Con particolare attenzione guardiamo all'Ucraina violata dalla guerra, a partire dalla spiga di grano che splende nell'immagine 2022". Ecco dunque l'intervento dello scrittore ucraino Aleksej Nikitin, live da Kiev sul suo ultimo romanzo, ecco in anteprima l'antologia pubblicata da Mondadori "Poeti d'Ucraina", a cura di Alessandro Achilli e Yarina Grusha Possamai: interverranno le autrici ucraine Iya Kiva e Halyna Kruk. E varie saranno le riflessioni sugli accadimenti internazionali con Nicolai Lilin, Federico Rampini, Lorenzo Cremonesi, Aldo Schiavone, Alan Friedman, ma anche con il primo libro del governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, l'autobiografia "Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia", edita Piemme, che si presenta nella serata inaugurale. Nei prossimi giorni alle novità di Antonio Scurati, Ado Cazzullo, Mauro Corona, Francesca Mannocchi, Carlo Lucarelli, si incroceranno grandi voci internazionali, da Olivier Norek a Frans De Waal, da Jonathan Gottschall, a Sasha Marianna Salzmann, Thomas Gunzig, William Dalrymple, Elisabeth Asbrink. (ANSA).