Villalta, Pnlegge è l'occasione per lasciarsi sorprendere

(ANSA) - PORDENONE, 06 SET - "Lasciatevi sorprendere". È questo l'invito che il direttore artistico del festival del libro pordenonelegge.it, Gian Mario Villalta, ha lanciato nel corso della conferenza di presentazione del programma 2022.

"Viviamo circondati dalle nostre opinioni, dai nostri pensieri e dai nostri gusti, che attraverso gli algoritmi dei social network ci vengono costantemente riproposti. I social, infatti, ci mostrano solo ciò che già pensiamo e che già ci piace", ha spiegato Villalta. "Invito dunque i visitatori di questa edizione ad andare a sentire un incontro a cui normalmente non avrebbero partecipato, lasciandosi sorprendere per godere attivamente della varietà e della ricchezza che il festival offre".

Villalta si è soffermato anche sull'importanza che è stata attribuita alle fasce d'età più giovani nel definire gli appuntamenti di quest'anno. "L'Italia ha una popolazione mediamente vecchia, e lo stesso vale per le sue realtà culturali. Bisogna recuperare il legame con le generazioni più giovani, in quanto la loro presenza al festival è fondamentale per l'evento stesso e per il loro futuro: dobbiamo portarle dagli spritz ai libri". (ANSA).