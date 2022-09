Internazionale torna a Ferrara, tra guerra e ambiente

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Torna Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara, che ogni settimana porta in Italia il meglio della stampa straniera. Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, giornalisti di tutto il mondo si daranno appuntamento nella città estense per tre giorni di eventi, dibattiti, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop, dedicati ai grandi temi dell'attualità, dell'economia, della politica e della cultura.

Con 160 ore di programmazione, 200 ospiti da 30 paesi, per oltre 110 incontri e 10 workshop. In questa sedicesima edizione si parlerà di guerra in Ucraina e crisi ambientale, come ogni anno verrà data grande attenzione al tema dei diritti e non mancherà un approfondimento sulle elezioni in Brasile che si terranno proprio in contemporanea con il weekend del festival, il 2 ottobre. Da Cuba all'Afghanistan, dal Libano alla Russia, dagli Stati Uniti, alla Cina, all'Europa: a Internazionale a Ferrara il racconto del mondo torna protagonista. Si partirà venerdì 30 settembre.

"In un momento in cui la guerra è scoppiata nel cuore dell'Europa il nostro auspicio è che si possa cominciare a lavorare per invertire la rotta - ha detto Chiara Nielsen, vice direttrice di Internazionale e direttrice del Festival insieme a Luisa Ciffolilli - ecco perché quest'anno abbiamo voluto che il festival fosse dedicato proprio a riflettere e diffondere culture di pace". E pace anche nel logo di Anna Keen, pensato per la nuova edizione: questa volta il celebre mondo stilizzato tende il filo di un aquilone dai colori arcobaleno. Tutti gli incontri sono gratuiti e senza prenotazione. (ANSA).