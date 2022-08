Festival Comunicazione Camogli ricorda Piero Angela

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Un ricordo di Piero Angela, recentemente scomparso, a cura di Alessandro Barbero e Danco Singer è la novità last minute del Festival della Comunicazione di Camogli in programma dall'8 all'11 settembre nel borgo ligure. La nona edizione della kermesse viene definita dagli organizzatori "la più grande di sempre", un viaggio lungo quattro giorni e articolato in più di 100 appuntamenti, con oltre 160 ospiti, per esplorare i mille volti della Libertà - questo il tema 2022 - dalle sue origini fino al tempo presente, gettando uno sguardo sul futuro. Tutto attraverso la lente dei diversi saperi e il principio guida della contaminazione tra le discipline. La lectio di apertura è affidata allo storico Alessandro Barbero, il quale esplorerà l'evoluzione attraverso i secoli del significato di essere liberi; l'appuntamento sarà anche l'occasione per ricordare Piero Angela, ospite fisso e appassionato del Festival. Il gran finale con la consegna del Premio Comunicazione 2022 a Luciana Littizzetto. Le prenotazioni agli eventi, a ingresso libero, si apriranno lunedì 29 agosto.

