Libri: da trent'anni gli autori sbarcano per Ferragosto a Cervia

(ANSA) - CERVIA, 05 AGO - Da trent'anni gli autori 'sbarcano' sulla spiaggia di fronte al Grand Hotel di Cervia, la mattina di Ferragosto, per presentare i loro libri: i protagonisti dell'edizione speciale 2022, provenienti dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi, saranno Maria Pia Timo, Marino Bartoletti, Enrico Franceschini, Federica Cappelletti, Sergio Barducci, Franco Nero, Mirko Casadei, Gene Gnocchi, Stefano Tura, Alessandro Alciato, Carolina Raspanti, Alessandro Goldoni, Vittorio Monti, Andrea 'Pelo' di Giorgio e Italo Cucci, che verranno coinvolti in un talk show condotto dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi. Ad accogliere gli autori saranno i musicisti della Roaring Emily Jazz Band. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale 'Cervia, la spiaggia ama il libro', che celebra l'anniversario con una mostra dedicata ai trent'anni contenente una raccolta delle immagini più significative e rappresentative degli eventi svolti. L'esposizione, ad ingresso libero, verrà allestita nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia dall'11 al 20 agosto. La rassegna, poi, abbina alla cultura la solidarietà: in questa edizione sarà sostenuta l'associazione Ail Ravenna Odv-Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

