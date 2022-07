Mittelfest, ponte tra i popoli in uno scenario sconvolto dalla guerra

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI, 23 LUG - In uno scenario internazionale sconvolto dal conflitto in Ucraina, un festival come il Mittelfest può avere la forza di proporsi come "ponte tra i popoli, fucina di nuove visioni e nuove opportunità di coesione, a fronte a quell'inaspettato che fa paura". Si è aperto con questa riflessione il 31/o Mittelfest, sul tema "Imprevisti", scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini.

Fino al 31 luglio arriveranno al Mittelfest 28 i progetti artistici provenienti da 15 Paesi, di cui 20 prime assolute o nazionali e 10 produzioni/coproduzioni.

Il 24 luglio sarà proposto lo spettacolo "Kuku" di Anatoli Akerman, uno dei più celebri clown al mondo, e la prima assoluta di "Il silenzio in cima al mondo", spettacolo in musica e parole sulla vita del portiere friulano Dino Zoff, che quest'anno compie 80 anni. Il testo è di Giuseppe Manfridi, le musiche sono di Cristian Carrara e Marco Attura, in parte eseguite da un ensemble anche durante la cerimonia inaugurale. In scena ci sarà anche l'attrice Pamela Villoresi.

"Quando abbiamo presentato Imprevisti in novembre - ha detto alla cerimonia inaugurale il presidente del Mittelfest Roberto Corciulo - pensavamo agli ultimi anni, caratterizzati da una pandemia che ha minato certezze e modificato abitudini, regole.

In uno scenario in cui l'imprevisto è ancora più attuale, Mittelfest ha la grande responsabilità di rappresentare l'immagine di una nuova Europa e di un rinnovato ruolo strategico del Fvg".

Pedini ha spiegato che "Mittelfest è un unicum perché promuove l'incontro tra Italia e Mitteleuropa, quattro collaborazioni con Austria, Paese ospite dell'edizione 2022, Svizzera, Lituania e Grecia, in un dialogo culturale verso GO2025, Gorizia-Nova Gorica capitale europea della cultura".

