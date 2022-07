Pnlegge: torna Festa libro con autori,focus su poeti ucraini

(ANSA) - PORDENONE, 08 LUG - Pordenonelegge rinnova il suo appuntamento dal 14 al 18 settembre: è la 23/a edizione della Festa del Libro con gli Autori - presentata stamani - e sarà scandita da un focus speciale sugli autori e poeti ucraini, e arricchita da un ampio sguardo sul mondo attraverso le anteprime e novità di varie firme della letteratura internazionale.

La prima notizia è intessuta di speranza, perché la preview del festival si svolgerà giovedì 8 settembre a Praga, in un ponte culturale e letterario fra l'occidente e l'est-Europa. Una scelta riecheggiata dal logo del festival: una spiga di grano che ammicca fra attualità e solidarietà, una ricarica di "farina" per il sacco del nostro futuro.

L'inaugurazione ufficiale di pordenonelegge, mercoledì 14 settembre, anche quest'anno sarà celebrata simultaneamente nelle città di Pordenone, Trieste, Lignano Sabbiadoro. Hanno scelto pordenonelegge per la prima presentazione italiana del nuovo libro diversi autori stranieri: fra gli altri Jeffery Deaver, Olivier Norek, Roy Chen, Jason Mott, gli ucraini Aleksej Nikitin e Sasha Marianna Salzmann e Jhumpa Lahiri, alla quale va il Premio Crédit Agricole FriulAdria 'La storia in un romanzo' 2022. E ci saranno fra gli altri anche il Premio Pulitzer 2022 Joshua Cohen con il nuovo romanzo in uscita a settembre, William Darlymple, Ayeter Gundar Goshen, Thomas Gunzig, Frans De Waal, Jonathan Gottschall, Anilda Ibrahimi, Elizabeth Asbrink, Anna Woltz, Jean-Claude Mourlevat, Brian Catlin, Oliver Sibony, Frank Westerman, Miguel Benasayag, il Premio Pulitzer Poesia 2020 Jericho Brown.

Fra le principali voci nazionali della letteratura e del pensiero al festival anche Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Daria Valerio, Ilaria Tuti, Carlo Lucarelli, Marco Balzano, Carlo Ginzburg, Paolo Crepet, Beppe Severgnini con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, e in anteprima i libri di Antonio Scurati, Massimo Carlotto, Aldo Cazzullo, Tullio Avoledo, Enrico Galiano, Annarita Briganti, Massimo Cirri. (ANSA).