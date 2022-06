"Transizioni sociali" tema Festival della sociologia

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - "Transizioni sociali" è il tema scelto per l'edizione 2022, la settima, del Festival della sociologia in programma a Narni il 6, 7 e 8 ottobre. Organizzato dall'associazione per il Festival della sociologia, nata per iniziativa dell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Fissuf e del Comune, con la Direzione scientifica di Maria Caterina Federici, cercherà di interrogarsi su quale strada maestra sta intraprendendo la società per affrontare le varie transizioni. Una tre giorni ricca di eventi, incontri, con spazi artistici aperti, pubblici e partecipati che sarà fatta in ricordo di Carlo Mongardini, sociologo e studioso di scienza politica.

Gli eventi principali si terranno al teatro comunale.

L'astrofisico spaziale, Ezio Bussoletti (narnese di origine) terrà una lezione di apertura dal titolo "Dal mondo attuale a uno in transizione ecologica: il ruolo dello spazio"; il sociologo Luigi Pellizzoni si cimenterà invece su "Quando inizia il futuro?", e la sociologa Daniela Grignoli parlerà di welfare e Pnrr. Nella sezione "Conversazioni sociologiche" verranno affrontati vari temi: la transizione digitale, tecnologica, artistica, sportiva, economica e lavorativa, di genere, giuridica e normativa, ambientale ed ecologica, le nuove disuguaglianze, le povertà, le migrazioni. In programma ahche caffè letterari e laboratori formativi.

"La sociologia - spiega Curti - non a caso è una scienza che costruisce ponti, infatti possiamo immaginarla anche come una linea che unisce punti visibili e invisibili". (ANSA).