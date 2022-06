Firenze capitale libri, 50 eventi in tante piazze a luglio

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Firenze diventa capitale dei libri, dal 5 al 10 luglio, grazie a "Piazze dei libri", l'evento promosso dal Comune di Firenze, con la collaborazione di Confartigianato Firenze: una manifestazioni che prevede personaggi come Dacia Maraini, Francesco Muzzopappa, Veronica Pivetti. In totale sono previsti oltre 50 appuntamenti, tutti a partecipazione gratuita: si tratta di uno dei quattro progetti speciali dell'Estate fiorentina. Coinvolte diverse librerie e location in città, con modalità differenti a livello di date: la Feltrinelli sarà in piazza della Repubblica, Giunti al punto in piazza Strozzi, Libraccio in via dei Cerretani mentre piazza Santa Maria Novella unirà più librerie storiche della città, diventando un aggregatore per gli amanti della lettura: ci sarà spazio per le librerie Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo, Alzaia, Gioberti, Mucho Mojo, Menabò, Via Laura, oltre a due eventi gestiti dalla Città dei lettori. Dal 1 al 10 luglio apriranno gli stand di vendita nelle quattro 'piazze' mentre dal 5 al 10 luglio ogni 'piazza' avrà il suo salotto letterario: qui saranno organizzate presentazioni dei libri dalle ore 18 alle 21. "Firenze - ha sottolineato il sindaco Dario Nardella - non ha un evento letterario unico ma tanti appuntamenti diffusi, dalla Città dei lettori al Premio von Rezzori, da Testo a Leggere per non dimenticare, che ne fanno davvero una città a misura di lettore e che ci hanno spinto a promuovere il Patto per la lettura insieme a tante altre realtà cittadine e la candidatura a Capitale del libro 2023". "Firenze è una città piena di librerie, in cui la cultura e l'arte hanno un valore prioritario - ha spiegato Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze -. Con questa iniziativa la nostra città diventa capitale dei libri: 'Piazze dei libri' segue la tradizione della nostra città, sono convinto che avrà successo perché la cittadinanza ha una forte sensibilità su questo tema". (ANSA).