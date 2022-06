A Roma il festival di Editoria Radicale per bimbi e ragazzi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Proporre la cultura radicale per bambine e e bambini, in quartieri raramente vengono raggiunti da questo tipo di manifestazioni: è l'obiettivo del festival di Editoria Radicale ER si terrà al parco della Torre a Roma dal 30 giugno al 3 luglio. La manifestazione, organizzata da Momo edizioni, in collaborazione con l'associazione Parco della Torre di Tormarancia e l'associazione Conflitti.

è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura. Ha vinto il bando "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzata in collaborazione con Siae. Durante il festival sarà sempre una libreria per bambini e ragazzi con volumi di Bao Publishing, Beccogiallio, Else, Gallucci, Lavieri, Momo, Minibombo, Sinnos, Settenove, Coconino, D editore, Red Star Press.

L'agenda del festival, completamente gratuito, è ricca di incontri per i più giovani. Come la presentazione del nuovo libro di Zerocalcare e il reading di Giulio Armeni (aka Storia d'aa filosofia coatta) e Tiziano Scrocca, su Dante Alighieri. In collaborazione con l'Azienda di Servizi alla Persona Disabile Visiva S. Alessio ci saranno anche due incontri sui temi dell'editoria per ciechi e il linguaggio inclusivo.

Ci saranno diversi laboratori per bambini, come quelli di scrittura diretti da Gianmarco Mecozzi, dal titolo Gli adulti fanno schifo, e quello di Flavia Fazi che prosegue la serie del personaggio della bambina Libera affrontando il tema del ciclo mestruale. Ma sono molti altri gli argomenti che verranno toccati, dall'antifascismo con l'autrice Erica Silvestri, che curerà anche un laboratorio di scrittura sui muri, fino alla sessualità, con Silvio Montanaro e Francesca d'Onofrio, autori di Cos'è il sesso? In programma anche tre spettacoli: Segnale d'allarme di Elio Germano, Brevi monologhi contro l'affanno di Davide Grillo e Confessioni di una coppia scambista al figlio morente di Alessandro Gori alias lo Sgargabonzi. (ANSA).