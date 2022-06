Passaggi Festival, da biblioteca Contu inedito Ungaretti

(ANSA) - ANCONA, 20 GIU - Il fascino di ereditare una preziosa biblioteca di famiglia, il piacere di condividerla.

Luigi Contu, giornalista, direttore dell'Agenzia ANSA, ha portato in anteprima nazionale a Passaggi Festival a Fano (Pesaro Urbino), la cui settimana si apre oggi, alcuni documenti tra le migliaia di volumi, carteggi, fotografie, appunti, lasciatigli dal nonno Rafaele, sardo di Tortolì, uomo appassionato di scienza e poesia, dirigente del Ministero della Guerra, intellettuale amico di Giuseppe Ungaretti, Paul Valery, Tommaso Marinetti, Eugenio Montale e tanti intellettuali del Novecento. È nata così, dopo due anni ricerche, la mostra "I libri si sentono soli. Storie e storia di una biblioteca di famiglia" inaugurata nel pomeriggio nella ex chiesa di Sant'Arcangelo.

Tra le sorprese esposte un inedito di Ungaretti, sfuggito alla bibliografia più accreditata del poeta e ritrovato tra gli scaffali. "L'Inno", così si chiama, era sparito nella sua versione originale che non conosceva nessuno. Insieme alla mostra, la biblioteca di famiglia ha prodotto un libro, dallo stesso titolo, Luigi Contu descrive la sua incredibile navigazione culturale. Edito per i tipi della Nave di Teseo, il volume sarà in libreria il 24 giugno e lo stesso giorno sarà presentato a Passaggi Festival; con l'autore ci saranno i giornalisti Mario Calabresi e Alessandra Longo (Piazza XX Settembre, ore 22). La mostra, col patrocinio dell'Ambasciata di Francia, sarà aperta fino al 7 agosto ingresso libero. Oltre alla esposizione, la settimana di Passaggi Festival offre più di 150 proposte culturali: dalle presentazioni di libri, protagonisti dalla colazione fino a tarda notte, ai laboratori per bambini, dagli aperitivi scientifici ad altre mostre.

