Torna Capalbio Libri, ospite Dacia Maraini

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 18 GIU - Torna Capalbio Libri, il Festival sul piacere di leggere, all'Anfiteatro del Leccio dal primo al 7 agosto. Questa è la 16/a edizione che prevede anche tre eventi fuori rassegna: un appuntamento speciale con Dacia Maraini, una trasferta a Roccastrada e uno spettacolo teatrale di Lucrezia Lante della Rovere.

Capalbio Libri, ideato da Andrea Zagami e organizzato dall'agenzia di comunicazione integrata Zigzag, conferma anche quest'anno i suoi due format: Capalbio Kids, dedicato alla narrativa per ragazzi e bambini, e Capalbio Talks, sui temi più attuali e interessanti della contemporaneità italiana e non solo. All'Anfiteatro del Leccio, spiega una nota, sono previsti sette giorni di incontri, con autori, lettori, spazi di dibattito e una serie di incontri che accompagneranno gli amanti della lettura per tutta l'estate. A inaugurare questi incontri 'fuori rassegna' sarà Dacia Maraini che, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, presenterà a Capalbio, il 28 giugno, alla biblioteca di Capalbio La Piccola il suo ultimo saggio Caro Pier Paolo. Il secondo incontro fuori rassegna è organizzato da Capalbio Libri nel Comune di Roccastrada (Grosseto), il 16 luglio, in piazza Senesi a Roccatederighi dove verrà presentato l'ultimo saggio di Sergio Rizzo Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia. Altra novità fuori programma, il 24 luglio, un recital di Lucrezia Lante della Rovere Le donne di Malamore, tratto dal libro di Concita Di Gregorio Malamore. (ANSA).