Feminism, la voce delle donne nell'editoria

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ci sarà anche Diane Seuss, poeta statunitense che con la sua raccolta Franks: sonnets ha appena vinto il premio Pulitzer per la poesia, tra le protagoniste di Feminism, Fiera dell'editoria delle donne, che dal 10 al 12 giugno è in programma alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. Un'edizione, la quinta, finalmente in presenza dopo due anni di stop per la pandemia, che vedrà la partecipazione di più di 100 autrici, con oltre 70 presentazioni e 81 case editrici (molte delle quali romane).

In questa tre giorni di femminismo e di editoria, tanti saranno gli appuntamenti (tutti a ingresso gratuito) da non perdere: oltre al collegamento da remoto con Seuss (tradotta in italiano dalla casa editrice Ensemble, che la porta in Fiera con "La ragazza dalle quattro gambe"), tra gli eventi la proiezione del video "Lydia Sansoni. Artista femminista", a cura di Giovanna Olivieri.

L'inaugurazione della Fiera, promossa da Archivia, Casa Internazionale delle donne, la rivista Leggendaria e la Collana sessismoerazzismo di Futura editrice (madrine del 2022 le filosofe Adriana Cavarero e Rosi Braidotti) è prevista per il 10 giugno alle 15, con Celeste Costantino, presidente dell'Osservatorio sulla parità di genere del ministero della Cultura, Cecilia d'Elia, deputata, storica femminista e coordinatrice della conferenza delle donne del Partito democratico, e Marta Leonori, consigliera regionale del Lazio.

Al termine della manifestazione verrà lanciato il tour di Mezzipertuttə, la campagna nata per contrastare il fenomeno delle molestie e delle violenze sui mezzi pubblici. Il programma completo è disponibile sul sito feminismfieraeditoriadelledonne.it. (ANSA).