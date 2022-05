Premi: Luchetta Speciale a ong russa International Memorial

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAG - Va alla Ong russa International Memorial (Мемориал), l'Associazione per la difesa dei diritti umani fondata dal Premio Nobel per la Pace Andrej Sacharov, il Premio Speciale Luchetta 2022, annualmente conferito dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin alle personalità che si sono distinte nella valorizzazione degli ideali che l'hanno generata e guidano la sua attività.

"La nostra scelta ha riconosciuto - spiega la presidente della Fondazione, Daniela Luchetta - il ruolo centrale di una Ong che in Russia difende da 33 anni i valori della democrazia, della pace e della pluralità dell'informazione, pagando un prezzo altissimo. Tanto che lo scorso dicembre, per decisione della Corte Suprema della Russia di Putin, è stato decretato lo scioglimento di Memorial, che pure continua ad operare nel cuore della società civile russa, con rischi altissimi per la libertà e l'incolumità di ogni attivista».

International Memorial ha sede a Mosca ed opera nelle ex repubbliche dell'Unione Sovietica, ma anche a livello internazionale attraverso le sedi di rappresentanza dislocate in molti Paesi del mondo, e grazie al suo status di partecipante al Consiglio d'Europa. Il Premio Speciale Luchetta sarà consegnato a Trieste, sabato 4 giugno (h.18.30 al Teatro Miela), lo ritirerà Stefan Cok, componente del Consiglio Comunale di Trieste, socio e rappresentante di Memorial Italia presso il EU-Russia Civil Society Forum. Per l'occasione è previsto l'intervento straordinario, in video collegamento live dalla Russia, di Irina Flige, direttrice della sede di International Memorial a San Pietroburgo, studiosa di fama internazionale, fra gli scopritori della fossa comune di Sandormoch, nel fitto delle foreste in Carelia, dove furono gettate migliaia di vittime del Grande Terrore staliniano.

Il Premio Speciale Luchetta 2022 sarà celebrato in memoria di don Pierluigi Di Piazza, il sacerdote fondatore del Centro Balducci di Zugliano, scomparso lo scorso 15 maggio. (ANSA).