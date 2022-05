A Cattolica il Mystfest, Festival del giallo e del mistero

(ANSA) - CATTOLICA (RIMINI), 26 MAG - Torna il Mystfest, storico festival del giallo e del mistero in calendario a Cattolica dal 13 al 19 giugno, presentato alla stampa dall'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e dalla sindaca Franca Foronchi. Dedicato ai 'Misteri nello spazio', il cartellone celebrerà i 70 anni di Urania, storica collana di fantascienza le cui copertine sono state disegnate per oltre vent'anni dall'illustratore Franco Brambilla (che ha disegnato anche il manifesto della rassegna) che sarà tra gli ospiti.

Al centro del programma del festival (diretto da Simonetta Salvetti), le presentazioni delle ultime novità editoriali con diversi scrittori ospiti, come Veronica Pivetti, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Barbara Baraldi. Il 18 giugno sarà premiato il racconto, scelto tra i quasi 200 pervenuti, per la 49/a edizione del Premio gran giallo della città di Cattolica, il concorso letterario dedicato ai racconti noir, giallo e di mistero. In programma anche 'Gialli sotto l'ombrellone' incontri con gli autori negli stabilimenti balneari, da Jacopo De Michelis ad Angelo Di Liberto, da Giorgio Bastonini a Andrea Franco. Previsto anche un omaggio al maestro del noir italiano, Giorgio Scerbanenco, con la figlia Cecilia che parlerà della vita del padre, ricostruita nel libro 'Il fabbricante di storie' (La nave di Teseo editore) insieme a Carlo Lucarelli con le letture di Pino Quartullo.

"E' un appuntamento immancabile per gli amanti del genere - ha detto l'assessore Felicori - il MystFest porta a Cattolica una quantità incredibile di eventi e di ospiti speciali che abbracciano la letteratura, il cinema, il fumetto, l'arte e la musica. Il segno della sua capacità di essere un festival rappresentativo del settore lo dimostrano i 181 racconti in gara per il Premio Gran Giallo. E' una bella soddisfazione, anche per la Regione, che sostiene questo festival".

Il racconto vincitore (sarà pubblicato nella collana Il giallo Mondadori) sarà scelto da una giuria composta da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Simonetta Salvetti e Ilaria Tuti. (ANSA).