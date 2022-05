Libri: Seller, Poesie della Trasformazione alla Fiera di Torino

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - ''Antenati del Futuro'', ovvero Poesie della Trasformazione (Bertoni editore), è l'ultima raccolta in ordine di tempo che Rossella Seller, psichiatra e poetessa, presenterà il prossimo 22 maggio alla Fiera del Libro di Torino, nell'ambito del Padiglione Ovale della Federazione unitaria italiana degli scrittori (FUIS).

La raccolta, nel vasto orizzonte poetico italiano, è innovativa perché i versi usati creano brevi racconti, cercando di mettere in rapporto la dimensione psicologica con la ricerca poetica. E la realtà viene esplorata, seguendo diversi registri interpretativi per esprimere i cambiamenti della vita nel suo complesso dinamismo evolutivo. Emerge l'impegno a porsi quale testimone di storie di marginalità e di disagio mentre ricordi ed esperienze personali confluiscono nella memoria collettiva di eventi, luoghi e persone.

L'autrice cerca nel rapporto con la natura la sua personale dimensione affettiva, attraverso visioni di benevolenza mai ingenue, ma ricche di rimandi alla ricerca di un senso condivisibile. Per questo Seller è nota come la poetessa del "sentimento oceanico". La mano trasformatrice dell'uomo può elevarsi a difesa della bellezza del mondo attraverso le diverse forme dell'espressione artistica che l'autrice esplora. Canti di armonia e di rinnovamento di chi ha attraversato il dolore ma riesce a oltrepassarlo grazie alla forza sorgiva della parola.

(ANSA).