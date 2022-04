Passaggi Festival premia Dacia Maraini, Guccini e Cremonesi

(ANSA) - FANO, 28 APR - La scrittrice Dacia Maraini, l'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi, il cantautore Francesco Guccini sono gli ospiti premiati alla decima edizione di Passaggi Festival, rassegna di saggistica (ormai allargata ad atri settori come musica e fumetti) in programma a Fano (Pesaro Urbino) dal 20 al 26 giugno. Due le novità di quest'anno: l'anticipo a San Costanzo, in collina, il 18 e 19 giugno, che diventerà sede dedicata alla narrativa italiana, con ospite Veronica Pivetti, e la finale del Premio letterario Franco Fortini per la poesia. Si moltiplicano le rassegne e gli ospiti con 14 o 15 presentazioni librarie ogni giorno.

Caratteristici luoghi della cittadina adriatica - il quattrocentesco Chiostro delle Benedettine, la ex chiesa di San Francesco a cielo aperto, piazza XX Settembre, il Pincio - ospiteranno diverse sezioni specialistiche, quali benessere, intelligenza artificiale curata da Paolo Dello Vicario, scienza tenuta dal rettore dell'università di Camerino Claudio Pettinari, arte a cura di Marta Paraventi, filosofia con Armando Massarenti. Lunga anche la lista degli autori e degli ospiti, da Valerio Magrelli ad Andrea Bajani, da Marino Sinibaldi a Nina Zilli, da Andrea Delogu a Francesca Michielin, da Giuliana Sgrena ad Alex Schwazer, passando per studiosi, testimoni e protagonisti della recente storia italiana e giornalisti impegnati a raccontare il presente. Tra questi Stefania Andreoli, Antonio Caprarica, Gemma Calabresi, Maria Falcone, Franco Gabrielli, Mario Calabresi, Mario Giordano e Luigi Contu, direttore dell'ANSA.

Passaggi Festival ha il sostegno del Comune di Fano, espresso dall'assessore Etien Lucarelli e della Regione Marche: secondo l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latina Fano è ormai diventata "cittadella della cultura dedicata alla saggistica, capace di produrre momenti di confronto e di stimolo per accompagnare la crescita umana e formare le nuove generazioni".

Per la sezione arte, cinque mostre, fra cui quella dedicata alla biblioteca della famiglia Contu con preziosi e inediti carteggi letterari. (ANSA).