Cultura: Caracciolo apre vicino/lontano con 'Il caso Putin'

(ANSA) - UDINE, 20 APR - Sarà un focus di approfondimento su "Il Caso Putin", condotto dal direttore di LiMes Lucio Caracciolo, ad aprire a Udine l'11 maggio l'edizione 2022 del festival vicino/lontano, che torna in presenza, con il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, a Udine, con oltre 80 appuntamenti fino al 15 maggio (un giorno in più rispetto alla passata edizione). Il programma è stato illustrato oggi dalla presidente dell'associazione vicino/lontano Paola Colombo e dalla coordinatrice Franca Rigoni, curatrici della manifestazione, che hanno coinvolto quest'anno Àlen Loreti, biografo di Terzani, oltre che curatore dei due 'Meridiani' Mondadori. "E' sfide la parola-chiave che attraversa gli eventi di vicino/lontano 2022 - ha spiegato Paola Colombo - e alla sfida geopolitica se ne intrecciano altre, che ci costringono a ripensare i nostri stili di vita e la nostra stessa idea di mondo. Come possiamo rendere più sostenibile e meno ingiusto il nostro modello di vita, che per lungo tempo abbiamo dato per scontato?", è una delle questioni del festival. Gli appuntamenti in programma, tra incontri, concerti, mostre coinvolgeranno 200 voci. Fra i protagonisti, David Tremlett, Ivan Dimitrijević, Edoardo Zanchini, Giacomo Marramao, Slavenka Drakulić, Franco Farinelli, Sergej Bondarenko, Stefano Zamagni, Hafez Haidar, Tamás Gyurkovics, Domenico Quirico, Pier Aldo Rovatti, Hazal Koyunucu. Sarà come sempre il Premio Terzani a rappresentare il momento centrale del festival, con la serata-evento per la consegna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 14 maggio. Il vincitore 2022 verrà annunciato da Angela Terzani il 22 aprile.

Nella cinquina finalista ci sono Fabio Deotto per 'L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia' (Bompiani), Erika Fatland per 'La vita in alto. Una stagione sull'Himalaya' (Marsilio), Gulbahar Haitiwaji con Rozenn Morgat per 'Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura' (add editore), Colum McCann per 'Apeirogon' (Feltrinelli) ed Ece Temelkuran per "La fiducia e la dignità.

Dieci scelte urgenti per un presente migliore" (Bollati Boringhieri). (ANSA).