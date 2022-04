Bookcity: edizione su La vita ibrida e più spazio a quartieri

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Dal 16 al 20 novembre 2022 torna con la sua undicesima edizione Bookcity Milano, la manifestazione diffusa dedicata ai libri e alla lettura, che quest'anno esplorerà il tema 'La vita ibrida'. Novità di questa edizione sarà poi una presenza ancora più diffusa nei diversi quartieri di Milano con l'obiettivo di portare i libri e la lettura davvero ovunque.

"Iniziamo il secondo decennio di Bookcity e quindi nuova avventura - ha commentato Luca Formenton, coordinatore dell'edizione 2022 -. Questa edizione sarà caratterizzata dal sempre maggiore impegno per portare il libro e la lettura in tutti i 9 municipi della città. Ci sarà poi una sempre maggiore ricerca della qualità di quello che facciamo, con lo slogan 'ogni libro un evento'". Il tema scelto per declinare la manifestazione è quello dell'ibrido che, spiegano gli organizzatori, è un invito alla contaminazione feconda delle discipline.

Il programma darà più spazio al tema della geopolitica, vista anche la guerra in corso in Ucraina. Sono confermati gli appuntamenti nelle università, per le scuole e per il sociale.

In particolare per le scuole nascerà un progetto sperimentale con i giovani che potranno realizzare un calendario di appuntamenti alla Biblioteca Chiesa Rossa nel Municipio 5. Questa edizione vuole avere al centro "il tema dei quartieri - ha spiegato Piergaetano Marchetti, presidente di Bookcity -, con un potenziamento e una esplosione di iniziative".

Anche quest'anno Bookcity vede tra gli enti promotori Aie, associazione italiana degli editori, che realizzerà l'indagine sulla lettura a Milano, con l'obiettivo "di farla diventare un osservatorio permanente". (ANSA).