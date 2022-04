A Modena torna il Buk Festival e rende omaggio a Pasolini

(ANSA) - MODENA, 13 APR - Buk, Festival della piccola e media editoria, torna a Modena con la quindicesima edizione che conterà di sedici incontri, una trentina di editori e renderà omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. Tutti gli eventi si terranno nella città emiliana dal 6 all'8 maggio. Il festival promosso da ProgettArte dedicherà a Pasolini gli incontri 'il ritratto eretico' con Davide Rondoni e David Riondino (il 6 maggio) e 'Pasolini come maestro' con Davide Toffolo, frontman dei 'Tre allegri ragazzi morti', insieme al poeta Gian Mario Villalta (il 7 maggio). Il 2 maggio serata di anteprima 'Aspettando Buk', con la consegna del premio speciale Buk 2022 alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, Premio Campiello 2017 per 'L'Arminuta'. Francesco Zarzana presenterà lo spettacolo teatrale 'Charlotte', dedicato a Charlotte Corday. In programma anche la consegna del Buk Festival Award alla band degli 'Ologramma', la formazione di giovani artisti che include anche musicisti e cantanti con differenti disabilità che inaugurerà il concerto di Vasco Rossi a Imola. (ANSA).