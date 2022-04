Libri e rose per la festa di Sant Jordi ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 11 APR - Rose in libreria per invitare alla scoperta della letteratura catalana. La Delegazione in Italia del Governo della Catalogna in occasione del 23 aprile, Festa di Sant Jordi, rilancia l'iniziativa già sperimentata con successo lo scorso anno a Roma, proponendola però anche in altre dieci città italiane, tra cui Alghero, cittadina turistica del nord ovest Sardegna dove si parla il catalano. Sulla scorta di quanto avviene a Barcellona e nel resto della Catalogna, grazie alla collaborazione di Associazione Librai Italiani, Librerie di Roma, network Libri da Asporto e Istituto Ramon Llull, le librerie che aderiscono all'iniziativa allestiranno dei corner per la promozione della vendita di libri di autori catalani tradotti in italiano. Chi acquisterà un libro di un autore catalano riceverà in omaggio una rosa e dei gadget della Festa di Sant Jordi.

Sui segnalibro sarà riportato anche il codice QR che rimanda al canale YouTube della Generalitat della Catalogna dove sono pubblicati i videoclip del progetto "La Catalogna raccontata agli italiani". Questa iniziativa, avviata con il lockdown del 2020, serve a spiegare storia, tradizioni, curiosità e letteratura catalane al pubblico italiano. La festa di Sant Jordi nasce a Barcellona nel XV secolo, soprattutto per fidanzati e innamorati, basata sulla leggenda del cavaliere San Giorgio che salvò la figlia di un re uccidendo un drago.

Negli anni Venti del secolo scorso si aggiunse la promozione del libro, nella stessa data che coincide con la morte di due grandi autori come Cervantes e Shakespeare. San Giorgio, morto martire sotto Diocleziano, è il patrono della Catalogna dal 1456. A Barcellona, e nel resto della Catalogna, il 23 aprile è consuetudine vedere le strade e le piazze piene di bancarelle che vendono rose e libri. Ad Alghero ha aderito all'iniziativa la libreria "Il labirinto" in via Carlo Alberto. (ANSA).