torna a Trieste IL festival Link, focus suLL'Ucraina

TRIESTE - Torna ancora in presenza a Trieste nella sua consueta collocazione primaverile dopo gli spostamenti del biennio pandemico, Link il Festival del Giornalismo, in programma dal 5 all'8 maggio nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità.

Link come terreno di indagine nel vivo del nostro tempo: "Un osservatorio sugli accadimenti in presa diretta, a sottolineare il peso e il valore del giornalismo nel raccontare cosa succede nel mondo - spiega la curatrice Francesca Fresa, ma anche sugli scenari che il nostro immaginario identifica come 'futuri', e con i quali ci troviamo invece a confrontarci, sempre più spesso: proprio perché oggi è già domani. Dalla pandemia, alla guerra, fino al metaverso: Link come opportunità per condividere l'evoluzione sociale e culturale, come acceleratore di riflessione e dibattito insieme ai protagonisti".

L'edizione 2022, organizzata da Prandicom, coinvolgerà un centinaio di ospiti. E nel segno dell'attualità Trieste ospiterà diversi testimoni diretti degli eventi che si consumano in queste ore in Ucraina. La 9/a edizione di Link Festival, promossa in partnership con Fincantieri con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e di Crédit Agricole Friuladria, si aprirà al pubblico come un contenitore di eventi e proposte: a cominciare dallo storico Premio Testimoni della storia, promosso da Credit Agricole FriulAdria con Link Festival in sinergia con pordenonelegge, nel tempo conferito a nomi che hanno fatto la storia del giornalismo italiano. Anche quest'anno la celebrazione del Premio sarà al centro della serata inaugurale, giovedì 5 maggio. E ci saranno il Premio Unicef e la 3/a edizione del Premio Fieri promosso da Fincantieri: un riconoscimento per chi si è distinto con originalità e autorevolezza nel proprio ambito professionale. (ANSA).