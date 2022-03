Salone Libro: 'Cuori selvaggi' tema edizione 2022

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - 'Cuori selvaggi' è il tema della XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino, al Lingotto dal 19 al 23 maggio. Dopo l'edizione 2021 allestita in autunno per via della pandemia, la kermesse libraria più importante d'Italia torna a maggio.

"Viviamo in un mondo turbolento, pieno di problemi, ma di tanta speranza per il futuro. E in questo la cultura non può che aiutare tutti", dice il direttore Nicola Lagioia. Il manifesto del Salone del Libro 2022, di Emiliano Ponzi, è un inno a gettare il cuore oltre l'ostacolo, a guardare oltre l'orizzonte come fanno due ragazzi che corrono verso il futuro in una città appena sveglia.

Nel corso della presentazione, è stato annunciato che Lagioia guiderà anche l'edizione del 2023, affiancato dal nuovo direttore. I curricula delle candidature, ha spiegato Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino città del libro, "saranno raccolti con la pubblicazione di una manifestazione di interesse. I partner stessi definiranno dapprima i criteri necessari alla ricezione delle candidature e successivamente provvederanno alla nomina della nuova figura, che affiancherà il direttore uscente durante il suo ultimo anno di mandato".

