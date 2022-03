Libri Come, torna live con big stranieri da Galgut a Zadie Smith

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Torna live Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma dall'11 al 13 marzo, che avrà ospiti grandi autori stranieri dal sudafricano Damon Galgut vincitore dell'ultimo Booker Prize con 'La promessa' (E/O) a Zadie Smith con il nuovo libro 'La donna di Willesden' che arriva in libreria l'8 marzo.

Arriveranno anche John Banville, David Leavitt, Frank Westerman e Natalia Garcia Freire. Tanti gli autori italiani da Mauro Covacich ad Antonio Manzini, Nicola Lagoia, Zerocalcare. Ed è atteso sabato 12 marzo Francesco Paolo Figliuolo con Beppe Severgnini e il libro 'Un italiano' (Rizzoli) che esce l'8 marzo. Il centenario di Pasolini sarà celebrato con Dacia Maraini ed Emanuele Trevi. Ad aprire la Festa è prevista la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e tra gli eventi del primo giorno la mostra all' AuditoriumGarage dell'artista e attivista Gianluca Costantini, autore dell'immagine che sostiene la campagna per la liberazione di Patrick Zaki, Carlo Verdone con il suo 'La carezza della memoria' (Bompiani) e Serena Dandini con 'Ferite a morte. Dieci anni dopo'. Parola chiave di questa edizione è Terra intesa come "ambiente da salvare e mondo in cui accadono le cose. Scegliere questa parola è anche una responsabilità" come ha spiegato Marino Sinibaldi che cura la manifestazione con Michele De Mieri e Rosa Polacco. "E' davvero importante che i festival ripartano" ha spiegato Sinibaldi. E aggiunto: "il programma sta subendo una torsione: alcuni degli eventi che abbiamo pensato si stanno riempiendo di cose che hanno a che fare con la guerra in Europa e stiamo pensando ad alcune cose nuove ". "Abbiamo fatto una scelta abbastanza forte: la maggior parte degli incontri saranno a ingresso gratuito con prenotazione online. Alcuni saranno in streaming sulle nostre piattaforme e ci sarà una collaborazione fra Libri come e Lezioni di Letteratura con un evento speciale: Paolo Nori, all'Auditorium il 13 marzo" ha spiegato l'amministratore delegato Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri. (ANSA).