Prima volta libri di Testo parte da 8000 persone in Leopolda

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Sono circa 8.000 le persone arrivate alla Stazione Leopolda per Testo il nuovo evento- al debutto - dedicato all'editoria creato da Pitti Immagine, che chiude i battenti questa sera. "E' una bellissima prima edizione di Testo - dice Agostino Poletto, amministratore unico di Stazione Leopolda e direttore generale di Pitti Immagine - Abbiamo vissuto tre giorni in cui la Leopolda è diventata habitat ideale per case editrici, professionisti dell'editoria, scrittori, e per il pubblico dei lettori, un vero contenitore di bibliodiversità". Poletto spiega che è stata creata "una dimensione di intesa e sinergia tra le case editrici, grandi e piccole. Abbiamo raccolto giudizi positivi sul formato innovativo del salone, sull'aspetto scenico del percorso tra i tavoli degli editori, e al tempo stesso sulla qualità degli eventi in calendario, che hanno avuto una partecipazione di pubblico incredibile".

"I risultati di questa prima edizione - conclude - sono promettenti per lo sviluppo futuro di questo nuovo appuntamento dell'editoria a Firenze". (ANSA).