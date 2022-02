Libri: Dedica, 13 eventi per celebrare Mathias Énard

(ANSA) - PORDENONE, 21 FEB - Sono 13 gli appuntamenti in otto giorni (dal 5 al 12 marzo), fra libri teatro, musica, cinema, mostre e attualità del festival Dedica, che torna nella sua consueta collocazione primaverile. Presentato oggi nel municipio di Pordenone, è stato organizzato per la 28/a edizione dall'associazione culturale Thesis e quest'anno incentrato sullo scrittore francese Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi autori contemporanei, oggi punto di riferimento essenziale per la letteratura europea, premio Goncourt per il romanzo "Bussola".

Sabato 5 marzo, alle 16.30, l'inaugurazione del festival nel Teatro Verdi di Pordenone con lo scrittore Andrea Bajani. Dopo l'incontro sarà consegnato all'autore il sigillo della città.

Fra gli appuntamenti che declinano in tutte le discipline artistiche l'opera dello scrittore il programma prevede domenica 6 marzo un reading di poesia di e con con Mathias Énard e musica dal vivo tratto dal libro Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona, due trasposizioni teatrali (lunedì 7 marzo La perfezione del tiro, con Peppino Mazzotta, il celebre Fazio de Il commissario Montalbano; venerdì 11, L'alcol e la nostalgia, con Rosario Lisma).

Sono tre le conversazioni con Énard che sanciscono la collaborazione del festival con il mondo accademico: martedì 8 marzo alla Klagenfurt - Alpen-Adria-Universität, giovedì 10 all' Università di Udine; venerdì 11 marzo a Ca' Foscari di Venezia.

Mercoledì 9 marzo, nell'ex convento di San Francesco, ci sarà la presentazione di Zona, il primo romanzo di Mathias Énard in occasione della ri-edizione (edizioni E/O). Interverrà la traduttrice Yasmina Melaouah: la conversazione sarà condotta dal giornalista e saggista Fabio Gambaro, e preceduta dalla consegna all'autore del Premio Crédit Agricole FriulAdria "Una vita per la scrittura". (ANSA).