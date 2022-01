Centenario morte Verga, iniziative online su Verga100.it

(ANSA) - CATANIA, 26 GEN - Iniziative in Italia e nel resto del mondo per il centenario della morte dello scrittore Giovanni Verga, padre del 'Verismo'. Tutte online con il sito Verga100.it e l'hashtag ufficiale #verga100. E' il programma, che parte domani in occasione dell'anniversario, della manifestazione nazionale "Verga 100" supportata dal Parlamento Europeo, che propone una serie di attività dedicate allo scrittore di Vizzini (Catania). Iniziative che si svolgeranno online, viste le restrizioni dovute dalla pandemia, ma che sono un omaggiare alla memoria del novelliere. Domani sarà mostrato ufficialmente il Francobollo del Centenario, promosso da Dreamworld pictures e Festival Verghiano al ministero dello Sviluppo economico. Sarà emesso pubblicamente, segnando così il momento storico che il direttore artistico, Lorenzo Muscoso, definisce "significativo non solo come mezzo di libertà intellettuale che dovrebbe intercorrere tra i popoli, ma che identifica la grande rete culturale che si è venuta a costituirsi grazie alla manifestazione, che porterà Verga dalla Sicilia alla Norvegia".

Si inizierà con il tributo religioso da parte di padre Enzo Mangano, che è stato vicino allo scrittore nel periodo del suo rilancio artistico e culturale, non solo come parroco a Vizzini, ma anche in quella di attore, avendo partecipato alla trasposizione del celebre 'duello rusticano', seguiranno i saluti istituzionali. Saranno, poi, messi in onda film teatrali, prodotti in questi anni nello scenario originale del Borgo Cunziria, come, Cavalleria Rusticana, Jeli il Pastore, La Lupa, una piccola anticipazione del nuovo "Mastro Don Gesualdo", frammenti teatrali e il racconto del cantastorie Luciano Busacca. Sul sito anche i contributi video da vari artisti dello spettacolo, come Placido Domingo, il registra Pasquale Scimeca e gli attori Antonio Ciurca e Maria Grazia Cucinotta oltre a un'esibizione del duo musicale Bellamorea. In anteprima i vari teaser dei nuovi progetti audiovisivi dedicati a Verga. Infine, il lancio del concorso Book Trailer che renderà protagonisti gli studenti nel racconto dello scrittore (ANSA).