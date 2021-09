Campiello, la finale all'Arsenale con 800 invitati

VENEZIA - Saranno circa 800 gli invitati, tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici, che assisteranno alla serata finale del Premio Campiello 2021, il 4 settembre per la prima volta all'Arsenale di Venezia. Un debutto in un luogo iconico, "palcoscenico" dell'ingegno dei veneziani, cuore pulsante della città in cui il Campiello è nato.

La serata sarà dedicata a Daniele Del Giudice, lo scrittore morto nella notte tra l'1 e il 2 settembre, vincitore del Premio Fondazione Campiello alla Carriera 2021. Per il secondo anno il riconoscimento degli Industriali del Veneto, che nel 2020 ha visto la finale in Piazza San Marco, lascia il Gran Teatro La Fenice, a causa della pandemia.

Ospite d'eccezione della cerimonia finale della 59/ma edizione - condotta anche quest'anno da Andrea Delogu e trasmessa in diretta dalle 20.30 su Rai5 (canale 23) e in streaming dalla piattaforma di Rai Play - Lodo Guenzi, musicista de Lo Stato Sociale e attore Premio Biraghi 2021, che contribuirà allo spettacolo con interventi e letture.

A contendersi il premio, l'ambita "vera da pozzo": 'Sanguina ancora' (Mondadori) in cui Paolo Nori ripercorre l'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij; 'Se l'acqua ride' (Einaudi) di Paolo Malaguti in cui un ragazzino, Ganbeto, impara a vivere a colpi di remo nei ruggenti anni '60; 'L'acqua del lago non e' mai dolce' (Bompiani), in cui Giulia Caminito racconta la sfida all'infelicita' di Gaia, bambina e poi adolescente nel vuoto degli anni Duemila; 'Il libro delle case' (Feltrinelli) dove Andrea Bajani racconta la storia di una persona, un indefinito Io, costruita attraverso le case che ha vissuto; entrambi già nella cinquina del Premio Strega 2021; e 'La felicita' degli altri"' (La nave di Teseo) di Carmen Pellegrino in cui attraverso la storia di Cloe, che ha imparato a parlare con le ombre, viene raccontato il dolore dei bambini e il desiderio di essere amati. Il vincitore sarà scelto dalla Giuria popolare dei Trecento Lettori anonimi e come sempre è impossibile fare pronostici.

Durante la cerimonia verranno premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello: il vincitore del Campiello Giovani, che sarà annunciato annunciato la mattina del 4 settembre; l'Opera Prima assegnata a Daniela Gambaro per 'Dieci storie quasi vere' (Nutrimenti) e il Premio Fondazione il Campiello alla Carriera attribuito a Del Giudice che non sarà, come ha spiegato il presidente della Giuria dei Letterati, Walter Veltroni, un "riconoscimento alla memoria".

Sarà possibile seguire la serata anche tramite il live tweeting sull'account ufficiale @PremioCampiello seguendo l'hashtag #PremioCampiello2021. (ANSA).