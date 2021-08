Pordenonelegge: 45 anteprime al festival, spicca Peter Cameron

(ANSA) - PORDENONE, 04 AGO - Sono 45 le anteprime e novità editoriali a Pordenonelegge 2021, dal 15 al 19 settembre con 220 incontri e oltre 400 protagonisti italiani e stranieri. Fra le prime d'eccezione lo statunitense Peter Cameron con "Anno bisestile" (Adelphi), che riporta nella Soho dei suoi esordi e sarà presentato domenica 19 settembre.

Anteprima anche per l'ex star del calcio Lilian Thuram: ADD pubblica la sua ultima riflessione sui temi del razzismo, "Il pensiero bianco", al festival venerdì 17 settembre. E ci saranno Alessandro Piperno con "Di chi è la colpa" (Mondadori). Melania Mazzucco con il racconto inedito "Fuoco infinito" (Italo Svevo), dedicato a Giambattista Tiepolo e al suo periodo udinese.

Una riflessione su Cina e Stati Uniti arriverà dall'editorialista Federico Rampini con "Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente" (Mondadori).

Tante le anteprime di autori stranieri: al festival ci saranno il genetista britannico Kevin Davies: con "Riscrivere l'umanità", cosa accadrebbe se si potesse modificare la sostanza del codice genetico (Raffaello Cortina), mentre lo psichiatra Vittorino Andreoli indagherà per Solferino su "L'origine della coscienza". E l'artista Giacomo Poretti presenterà "Turno di notte", in uscita per Mondadori a settembre con le esperienze dei suoi trascorsi in corsia.

Ci saranno anche lo scrittore rivelazione della scena britannica, Graeme Armstrong, la scrittrice egiziana Nadia Wassef: e poi Edoardo Albinati, Tullio Avoledo, Davide Toffolo, e sui temi dell'ambiente Davide Rondoni, l'agroeconomista Andrea Segrè che firma per Edizioni Ambiente "… e poi? Il libro del futuro", e Massimiliano Ossini che per Rai Libri presenterà "Kalipè A passo d'uomo". Del tutto autobiografica l'ultima fatica di Oscar Farinetti per Rizzoli, "Never quiet. La mia storia (autorizzata malvolentieri)". (ANSA).