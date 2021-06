Festival Vicino/lontano a Udine, 70 eventi, 200 ospiti

(ANSA) - UDINE, 28 GIU - Nel segno delle "distanze" è il filo conduttore della 17/a edizione del festival Vicino/lontano 2021, in programma da giovedì 1 a domenica 4 luglio, in presenza.

Oltre 70 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, concerti, mostre e proiezioni, che coinvolgeranno 200 ospiti dal mondo delle scienze, dell'arte, della letteratura, spettacolo e informazione Sarà anche quest'anno il Premio Terzani a chiudere il festival il 4 luglio con la consegna del riconoscimento allo scrittore, poeta e attivista ambientale islandese Andri Snær Magnason, autore de Il tempo e l'acqua (Iperborea). Il vincitore sarà premiato da Angela Terzani Staude, presidente di Giuria del Premio, e intervistato da Marino Sinibaldi. Seguirà l'esecuzione dello Stabat Mater del compositore Valter Sivilotti, una riscrittura della preghiera medievale attribuita a Jacopone da Todi per la voce recitante d'eccezione di Moni Ovadia.

Il Festival, con la supervisione scientifica dell'antropologo Nicola Gasbarro, è curato da Paola Colombo e Franca Rigoni ed è organizzato con il sostegno di Regione Fvg, Comune di Udine e Fondazione Friuli. Fra le proposte, l'anteprima il 30 giugno con la serata speciale per i 50 anni di attività di Medici Senza Frontiere, e il progetto editoriale "Una voce per Sepideh", promosso da Vicino/lontano con l'associazione "Librerie in Comune" di Udine. Il 1° luglio uscirà per i tipi di Gaspari Editore la traduzione italiana dei Diari dal carcere di Sepideh Gholian, giovane reporter e attivista iraniana arrestata nell'autunno 2018, mentre seguiva in veste di giornalista lo sciopero dei lavoratori di una raffineria di zucchero. Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International Italia. A chiudere, il 4 luglio, sarà la conferenza-spettacolo "Ri/partire. L'Italia dopo la pandemia" del sociologo all'Università di Padova Stefano Allievi. (ANSA).