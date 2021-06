Passaggi Festival a Fano, 100 eventi, 80 presentazioni

FANO - E' un Passaggi Festival dai grandi numeri quello che si svolgerà a Fano (Pesaro Urbino) dal 18 al 25 giugno prossimo. Negli otto giorni di questa nona edizione tra il centro storico e la zona mare della città marchigiana si annunciano 100 eventi, 80 libri da presentare, 60 ospiti tra giornalisti e personaggi della cultura. Il perno, come sempre, sarà la saggistica, ma sono previste 'finestre' anche su altri generi come la poesia, la letteratura straniera di area balcanica, i graphic novel.

I premi di quest'anno andranno allo scrittore turco Ahmet Altan, da poco uscito dal carcere per 'offese al presidente' (Premio Barbato), al cantautore e insegnante Roberto Vecchioni (Premio Passaggi) e al cantante Cesare Cremonini (Premio Fuori Passaggi). Tra gli autori della saggistica spiccano i nomi di Antonio Di Bella, Antonella Viola, Mario Calabresi, Rula Jebral, Luigi Manconi, Beppe Severgnini; e tra i nomi dello spettacolo, oltre a Vecchioni e Cremonini, ci saranno Marisa Laurito, Asia Argento, Willie Peyote, Piero Pelù, Justine Mattera e in collegamento da Los Angeles l'attrice Sharon Stone.

A chiudere il festival, venerdì 25 giugno sarà il presidente di Passaggi Nando Dalla Chiesa con un "discorso notturno sull'infinito e il provvisorio" che è il tema di quest'anno. In occasione della 10a edizione, nel 2022, il direttore del festival Giovanni Belfiori e il presidente dell'associazione Passaggi Festival Cesare Carnaroli, hanno chiesto l'intervento della Regione Marche perché il festival Passaggi diventi una manifestazione a svolgimento regionale. (ANSA).