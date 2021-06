La Punta della Lingua, festival di poesia 'totale'

ANCONA - L'attore Ascanio Celestini col suo spettacolo Parassiti, incontri col poeta Ron Padgett e lo scrittore Aldo Nove che parla di Franco Battiato, la poetessa Franca Mancinelli che declama versi trecenteschi femministi e il filologo Federico Sanguineti che ci fa scoprire 'Le parolacce di Dante'. Sono solo alcuni dei 35 appuntamenti, per un totale di 60 autori, del 16/o festival internazionale di poesia La Punta della Lingua, che torna in presenza (con qualche incontro on line), dall'1 al 7 luglio a Macerata e Recanati, per il progetto Comuni e Canti nei Luoghi del Cratere, e dall'8 al 12 luglio ad Ancona.

Curata da Luigi Socci e Valerio Cuccaroni con il sostegno della Regione Marche, l'iniziativa è cresciuta nel corso del tempo con l'intento di abbracciare in maniera trasversale e senza schematismi tutti i diversi linguaggi poetici. Ospiterà, tra gli altri, un incontro con il poeta Franco Buffoni alla Mole Vanvitelliana di Ancona su un pionieristico studio gender sull'orientamento sessuale di Leopardi e Montale, e diverrà strumento contro l'emarginazione, in collaborazione col Garante delle Marche dei diritti della persona, grazie a laboratori nelle carceri di Montacuto e Barcaglione di Ancona dove i detenuti scriveranno poesie: l'iniziativa si intitola 'L'ora d'aria'. A loro risponderanno in versi i bambini di Macerata guidati da Natalia Paci.

Ma ci saranno anche l'artista performativo Semen Chenin e lo scrittore Paolo Di Paolo, che racconterà ai più piccoli La Divina Commedia di Dante, cui sarà anche dedicata una gara di poesia. Completano la kermesse proiezioni di poesia visiva in collaborazione con il Zebra Poetry Film Festival di Berlino, mentre a Recanati ci si concentrerà sulle pionieristiche video poesie di Umberto Piersanti morto pochi mesi fa, seguite dalla presentazione di opere poetiche cartacee e multimediali raccolte dal 1980 ad oggi. Dedicato alla 'Poesia che si vede' anche il Premio Franco Scataglini, istituito quest'anno, cui si aggiungerà, tra le varie collaborazioni, anche quella col Festival Borgofuturo.