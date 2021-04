Passaggi Festival, premi a Vecchioni, Cremonini, Ahmet Altan

FANO - Saranno assegnati a Roberto Vecchioni, Cesare Cremonini e al giornalista Ahmet Altan liberato qualche giorno fa dalle prigioni turche i premi di Passaggi Festival della Saggistica di Fano per il 2021, "riconoscimenti al valore e alla forza della parola", fanno sapere gli organizzatori. A Vecchioni andrà il Premio Passaggi, a Cesare Cremonini il Premio Fuori Passaggi e a Ahmet Altan il Premio Andrea Barbato. Quest'ultimo sarà conferito venerdì 18 giugno al giornalista e scrittore turco, autore del libro "Non rivedrò più il mondo" (Solferino).

Accusato di cospirazione e condannato all'ergastolo nel 2018 dal regime di Erdogan, Altan è stato liberato mercoledì scorso, ma la sua presenza a Fano resta un'incognita mentre è confermata la partecipazione della giornalista ed attivista turca Yasemin Çongar. La motivazione del premio, conferito in accordo con la famiglia Barbato in memoria del noto giornalista scomparso nel 1996, fa riferimento all'essenza della professione: "per aver onorato la missione più alta del giornalismo: raccontare la verità a ogni costo, sostando nelle zone opache della realtà con la volontà paziente di rischiararle".

Roberto Vecchioni, tra i più noti cantautori italiani, scrittore, paroliere e docente, autore del libro "Lezioni di volo e di atterraggio" (Einaudi), ritirerà il Premio Passaggi il 23 giugno. Il giorno prima toccherà a Cesare Cremonini, anche lui cantautore e scrittore ("Let them talk", Mondadori).