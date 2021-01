Rumiz protagonista di Dedica 2021

Sarà Paolo Rumiz, giornalista, scrittore, viaggiatore, lunga carriera costellata di numerosi premi e riconoscimenti, il protagonista di Dedica 2021, il festival organizzato dall'associazione culturale Thesis di Pordenone con la direzione artistica di Claudio Cattaruzza, in programma quest'anno - in via eccezionale in autunno - dal 16 al 23 ottobre.

Paolo Rumiz è il quarto fra gli scrittori italiani protagonisti in 27 anni di storia di Dedica (gli altri sono stati Claudio Magris, Dacia Maraini e Antonio Tabucchi), che con la formula incentrata sull'approfondimento di un unico scrittore e del suo mondo rimane un unicum nel panorama dei festival letterari italiani.

La scelta di Dedica 2021 si è orientata verso un autore che con inimitabile capacità sa raccontare il mondo, conducendo - con i suoi reportage - il lettore dentro i luoghi e le persone.

Un talento eccezionale, ben sintetizzato nelle parole che lo ritraggono come "un triestino affamato di incontri e di umanità". Uno scrittore e giornalista che intende il viaggio come opportunità per conoscere se stessi, ma soprattutto per dialogare e confrontarci con l'altro, seguendo il filo di una narrazione che vive nell'attualità ma incontra la memoria, tutti temi e sensibilità che appartengono da sempre allo spirito di Dedica. (ANSA).