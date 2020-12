Salone Libro: Vita Nova, dal 4 dicembre online e in libreria

TORINO - Riparte venerdì 4 dicembre il Salone del Libro, on line, a scuola e in libreria. Il nuovo format intitolato Vita Nova prevede incontri sui canali digitali del Salone dal 4 all'8 dicembre e nelle librerie torinesi fino al 7 gennaio 2021. Un programma ricchissimo, messo a punto con tutta le filiera del libro, le scuole, le biblioteche, in attesa di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone nel 2021.

Ventidue lezioni per "riconciliare gli opposti" tenute da 26 grandi autori e autrici - tra gli ospiti Roberto Saviano, Piero Angela e Paolo Giordano - saranno trasmesse in streaming gratuitamente dal 4 all'8 dicembre. L'11 dicembre ci sarà l'appuntamento on line con Fernando Aramburu, premio Strega europeo 2018 con il romanzo Patria. Alcune lezioni saranno trasmesse dai teatri italiani, grazie alla collaborazione con il Teatro Argentina di Roma, il Teatro La Vicaria di Palermo, il Teatro Arena del Sole di Bologna, l'Elfo di Milano e l'Astra di Torino.

Il Salone del Libro sarà anche dal vivo: dal 4 dicembre al 7 gennaio 34 librerie torinesi, indipendenti e di catena, accoglieranno 180 editori che potranno promuovere oltre 700 titoli in spazi dedicati. Grazie al sostegno della Regione Piemonte, il Salone distribuirà 12 mila Buoni da Leggere del valore di 10 euro spendibili nelle 35 librerie torinesi ai giovani dai 14 ai 25 anni.