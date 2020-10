Aldus-Up, rete europea rilancio fiere debutta a Buchmesse

Riparte con una rete e un progetto europeo, Aldus Up, che fa il suo debutto alla Fiera del Libro di Francoforte e che ha nell'Italia e nell'Associazione Italiana Editori-Aie il suo motore, il mondo delle Fiere del Libro. In quattro incontri professionali, inseriti nel programma della Buchmesse che quest'anno per la prima volta sarà in versione digitale, dal 14 al 18 ottobre, si parlerà di quali sono gli andamenti dei mercati editoriali europei dopo l'epidemia e come è possibile stimolare lo scambio tra i diversi Paesi. E ancora, di come stanno cambiando le abitudini di lettura e i consumi culturali e di come ripensare le Fiere e il mercato dello scambio dei diritti grazie alle tecnologie digitali.

"Quando questo progetto è stato pensato e ideato, l'emergenza Covid-19 non era nemmeno immaginabile - ha spiegato Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e vicepresidente della Federazione degli editori europei (FEP) -. Tuttavia, il nuovo contesto non fa che confermare, e per certi versi accelerare, il bisogno di innovare il sistema delle Fiere. In questo senso, Aldus Up è un progetto ancor più necessario e imprescindibile di ieri". Aldus Up ha lo scopo di innovare e far crescere le Fiere del libro in chiave europea, favorendo lo scambio dei diritti di traduzione tra Paesi e l'internazionalizzazione del settore editoriale. Il progetto, con Aie come capofila, ha una durata di quattro anni ed è co-finanziato dal programma Creative Europa dell'Unione Europa.