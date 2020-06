Da Levi a Franceschini, ecco i forum ANSA dedicati al mondo dei libri

Libri in cui perdersi, libri in cui ritrovarsi, libri che ci fanno pensare, ridere, sognare, emozionare. Con la nascita del nuovo canale LIBRI dell'ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti è partito anche un ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, che si potrà seguire in streaming su ANSA.it.

Inaugurato il 25 maggio dal presidente dell'AIE, Ricardo Franco Levi (GUARDA IL FORUM), il Forum ha visto protagonista Annamaria Malato (GUARDA IL FORUM), presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell'Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza.

Protagonisti degli altri appuntamenti dedicati al mondo del libro, che l'emergenza sanitaria ha portato alla sua crisi più nera, e alle strategie di rilancio, i vertici dell'editoria libraria, in collegamento da remoto: Stefano Mauri (GUARDA IL FORUM), presidente e amministratore delegato del Gruppo Gems, Laura Donnini (GUARDA IL FORUM), amministratore delegato di HarperCollins Italia; Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri (8 giugno); l'editore Giuseppe Laterza, presidente della Laterza (11 giugno).

Il ciclo sarà concluso dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.