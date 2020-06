La Milanesiana 'resiste', edizione dal vivo e streaming

Un' edizione della 'resistenza', dopo l'emergenza Covid, che non si piega al solo streaming e ha in calendario una serie di appuntamenti dal vivo, in Lombardia, da Milano alla ex zona rossa del Lodigiano fino a Bormio, a Napoli, passando per l'Emilia-Romagna e le Marche. Sarà così La Milanesiana 2020, la kermesse culturale che spazia dalla letteratura, alla filosofia, all'economia, all'arte, alla scienza, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. La XXI edizione si terrà dal 10 giugno al 6 agosto con oltre 40 incontri, 115 ospiti italiani ed internazionali, 5 mostre 12 città e un tema, quello scelto da Claudio Magris, 'I Colori'. "Questa è stata La Milanesiana più difficile ho pensato più volte di doverla rimandare - ha detto Elisabetta Sgarbi nella diretta social in cui ha presentato questa edizione -. Chi vive in Lombardia ha visto immagini che non potrà dimenticare, ha perso parenti e amici per il Covid, la Milano dinamica e viva si è risvegliata stravolta". Nonostante le difficoltà l'edizione 2020 ci sarà e non sarà solo su internet. "Non volevo arrendermi al fatto che tutto dovesse essere in streaming, l'idea che la cultura non passi per un'emozione fisica non mi convinceva - ha aggiunto Elisabetta Sgarbi -. Doveva esserci anche una Milanesiana fisica". L'ideatrice e anima de La Milanesiana ha voluto rendere omaggio e dedicare questa ventunesima rassegna a Luca Nicolini, fondatore del Festival della Letteratura di Mantova scomparso da poco. La kermesse sarà aperta il 10 giugno con una serie di appuntamenti di 'Aspettando La Milanesiana' in collaborazione con Corriere.it. Il 10 giugno in streaming ci saranno Thomas Piketty in dialogo con Ferruccio De Bortoli sui temi presenti nel nuovo saggio dell'economista, 'Capitale e Ideologia' edito da La Nave di Teseo. Un appuntamento in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il 15 e 16 giugno due incontri in streaming avranno come protagonista lo spazio e la scienza con gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano e due lectio sui colori dello spazio. A Milano dal primo luglio al via gli appuntamenti dal vivo, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con lo spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cortile del Castello Sforzesco. Il cortile di Palazzo Reale ospiterà il 27 luglio 'I colori della nostra vita. Questo virus che rende folli', spettacolo di Bernard - Henri Lévy introdotto da Maurizio Molinari. Il 29 luglio nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi andrà in scena una lettura collettiva di La Tregua di Primo Levi. Il 25 luglio il cortile di Palazzo Reale ospiterà 'I Colori di Fabrizio De André', la proiezione del documentario di Walter Veltroni 'Fabrizio De André e Pfm - Il concerto ritrovato', con letture di Dori Ghezzi e dello stesso Veltroni. A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi nella ex zona rossa, il 15 luglio Vittorio Sgarbi terrà una lectio sui tesori dell'arte di Lodi, Codogno e Casalpusterlengo. A Sant'Arcangelo di Romagna il 4 agosto Vittorio Sgarbi terrà una lectio illustrata su Guido Cagnacci, Tonino Guerra e Federico Fellini, con il prologo musicale degli Extraliscio che hanno realizzato anche la nuova sigla della rassegna. Il 30 luglio al Museo Madre di Napoli si terrà l'apertura della mostra 'Nuvole e colori' che raccoglie alcune fotografie di Carlo Verdone, attore e regista, che dialogherà per l'occasione con Paolo Mereghetti