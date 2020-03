Chomsky e Quammen a 'Prendiamola con filosofia'

Torna, con grandi pensatori come Vandana Shiva e Noam Chomsky, la staffetta in streaming 'Prendiamola con filosofia', in una nuova veste internazionale dopo il successo del primo appuntamento che, lo scorso 21 marzo, ha raggiunto due milioni di spettatori.

Per riflettere sul momento che stiamo vivendo, il 4 aprile, dalle 10 del mattino fino alle 22, saranno protagonisti tra gli altri Alain de Botton e David Quammen, l'autore di 'Spillover' (Adelphi) in cui viene descritta l'evoluzione delle pandemie, che vedrà anche un intervento di Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino.

Gli incontri saranno intervallati da concerti "filosofici" che vedranno protagonisti Giuliano Sangiorgi, Daniele Silvestri, Brunori SAS, Margherita Vicario e Malika Ayane. A introdurre la giornata saranno Andrea Colamedici e Maura Gancitano e a chiuderla Ascanio Celestini con una storia filosofica della buonanotte.

Tra gli interventi che si alterneranno quelli di Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista argentino; di Jean-Luc Nancy, professore emerito all'università di Strasburgo; della statunitense Nancy Fraser, filosofa e teorica femminista; di Richard Tarnas, creatore del programma di specializzazione in Filosofia, Cosmologia e Consapevolezza all'Istituto di Studi Integrali della California e del filosofo belga Laurent de Sutter.

Si parlerà di 'Ritorno alla Terra' con Emanuele Coccia, Paola Maugeri e Leonardo Caffo e di 'cosmo e psiche' con Vito Mancuso e Franco Arminio. Si cercheranno risposte sull'evoluzione delle pandemie con Massimo Temporelli. Sui temi della leadership femminile interverranno Vera Gheno, Giulia Blasi e Jennifer Guerra. Interviste impossibili con Umberto Curi, che vestirà i panni di Karl Marx, dialogherà con Maura Gancitano, che per l'occasione rappresenterà Hannah Arendt, e Franco Bolelli che interpreterà Nietzsche.

Ideata dal progetto filosofico Tlon - condotto da Maura Gancitano e Andrea Colamedici - e dall'agenzia Piano B, la giornata verrà trasmessa in diretta streaming su www.PrendiamolaConFilosofia.it. (ANSA).