Un film dal bestseller La Portalettere di Francesca Giannone

Romanzo storico e di formazione, La Portalettere, opera prima di Francesca Giannone, edita da Nord, è l'esordio più venduto in Italia nel 2023, stabile nella top ten dei libri più venduti fin dall'uscita; è arrivato all'undicesima edizione. I diritti sono stati acquisiti da Lotus Production, una società di Leone Film Group. Lotus Production ha prodotto successi cinematografici come Gli anni più belli, A casa tutti bene, La Pazza Gioia, Perfetti Sconosciuti.

La trama del romanzo si snoda lungo oltre un ventennio e inizia nel 1934, nel Salento, a Lizzanello, paese d'origine dell'autrice. Protagonista è Anna detta 'la forestiera', bella come il sole, fiera e spigolosa, uno spirito libero che si ribella a chi vuole dettarle regole; per questo nel piccolo centro di una manciata di anime, la sua presenza sconvolge gli equilibri e destabilizza, Anna è sulla bocca di tutti.

Soprattutto quando, vincendo un concorso, diventerà la prima postina di Lizzanello: a piedi e in bicicletta, consegnerà le missive dei soldati al fronte, le cartoline degli emigranti e le epistole d'amore degli amanti.

Il libro è nato così: Giannone un giorno trova in un cassetto un vecchio biglietto appartenuto ad 'Anna Allavena.

Portalettere', sua bisnonna. Da lì è iniziato il viaggio nella memoria di Giannone che si è messa sulle tracce dell'antenata, scoprendo "una donna straordinaria", come si legge nella presentazione contenuta nel volume.

Francesca Giannone si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Oltre a scrivere è anche pittrice.