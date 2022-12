Le fate ignoranti serie di stagione per il Morandini

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Foto di gruppo nella copertina de Il Morandini 2023: ci sono Ferzan Ozptek e i protagonisti dell'edizione tv de LE FATE IGNORANTI, rivisitazione del successo cinematografico del 2001, in posa sulla prima pagina del fascicolo di aggiornamento allegato al dizionario dei film e delle serie televisive (Zanichelli) che ha il nome di Morando Morandini, decano dei critici cinematografici scomparso nel 2015 ed è portato avanti da Laura e Luisa Morandini, moglie e figlia.

Quest'anno, quindi, la bibbia dei cinefili dedica la copertina a una serie tv: un omaggio al cineasta e alla sua fedele squadra di attori, rappresentanti della qualità delle produzioni italiane anche per il piccolo schermo. Quattro degli otto episodi sono stati diretti da Gianluca Mazzella.

Nell'immagine compaiono in primo piano insieme al regista: Ambra Angiolini, Burak Deniz, Cristiana Capotondi, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Eduardo Scarpetta, Carla Signoris. Venendo ai film, ecco i giudizi critici (le famose stelle) alle pellicole dell'ultima stagione cinematografica. Quattro stelle a ESTERNO NOTTE, ultimo lavoro di Marco Bellocchio che è passato anche in tv in 6 capitoli. Film in cui il regista torna sulla vicenda della morte di Aldo Moro, dopo "Buongiorno notte" (2003), "Uno straordinario Gifuni rende il personaggio Moro in modo quasi inquietante. - si legge sulla scheda del dizionario - Bene tutti gli interpreti, spicca Margherita Buy, un'intensa e dignitosa Eleonora Moro". Sul podio (sempre 4 stelle) anche ENNIO, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato al maestro Morricone: è "Cinema, e gente che parla di cinema. Con entusiasmo: difficile contenere il desiderio di applaudire, più volte".

Così lo definisce il Morandini, nel fascicolo di aggiornamento 2023 che contiene oltre 250 film usciti sul mercato italiano dall'estate 2021 fino all'estate 2022 e oltre 150 schede nuove sulle serie televisive e film della Mostra del cinema di Venezia 2022. In totale il dizionario comprende: 16 000 su carta, 1400 serie tv, (nelle versione digitale ci sono altre 10mila pellicole in più e 950 cortometraggi). Quattro stelle anche per ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo: "E' un film dal rigore asciutto e dalla riflessione ammirevole sul senso del carcere: mostra, racconta, osserva, ma non giudica e non porta a farlo" Riguardo alle produzioni internazionali: 4 stelle per "BELFAST", un film "intimo e personale, vitale, onesto, leggero e profondo.

Emozionante" di Kenneth Branagh. Ma al contempo il cineasta britannico non ha convinto gli autori del dizionario nell'altro suo lavoro di quest'anno, il remake "ASSASSINIO SUL NILO" in cui veste per la seconda volta i panni di Poirot. Quattro stelle anche a ELVIS di Buz Luhrmann. Non convince invece Sorrentino con "E' STATA LA MANO DI DIO". Due stelle e mezzo di valutazione critica per il regista partenopeo che ha avuto la copertina in due recenti edizioni del Dizionario (nel 2013 con "This must be the place" e nel 2016 con "Youth - Giovinezza"). "Sorrentino ha un indiscutibile gusto per le immagini e una sapienza di riprese e movimenti di macchina encomiabili e riconoscibili, ma i suoi contenuti felliniani in salsa vesuviana ci convincono meno, in un'apoteosi di luoghi comuni su Napoli, sui napoletani, sulle donne del Sud" Scrivono del suo ultimo film gli autori del Morandini. Poco convincenti anche: LA SCUOLA CATTOLICA (1,1/2 stelle) di Stefano Mordini ("Pornografia della violenza.

Disturbante"); HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott, 2 stelle nonostante una "camaleontica" Lady Gaga. (ANSA).