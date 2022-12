'Il Mistero Luminoso', il Parsifal di Filiberti, film e libro

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Gli aspetti visivi del Parsifal in un dialogo tra libri e cinema a partire dal volume "Il Mistero Luminoso - il Parsifal di Marco Filiberti", a cura di Anton Giulio Onofri, con 160 fotografie a colori in alta definizione, pubblicato da De Luca Editori d'Arte. Un vero catalogo d'arte, un oggetto prezioso e transmediale in 200 pagine che abbraccia le arti, dalla fotografia al cinema, dal teatro alla musica celebrata dall'opera wagneriana. Le foto di Francesca Cassaro sono state insignite del premio come "Miglior serie fotografica di cinema" al prestigioso "Premio CliCiak Scatti di Cinema - Concorso Nazionale per Fotografi di Scena, XXV Edizione 2022". Il testo in due lingue, italiano e inglese, con interventi critici di Giovanni Bogani, Marco Filiberti, Anton Giulio Onofri, Luigi Pruneti e Paul Senhal, accompagna l'opera nel suo viaggio oltreconfine.

Il volume che attraversa l'opera cinematografica Parsifal, scritta e diretta da Marco Filiberti, sarà presentato il 6 dicembre alle ore 18.00 alla Sala Cinema Anica, alla presenza del regista e di alcuni membri del cast, moderati da Onofri e Senhal, con a seguire la proiezione del film considerato un importante e appassionato progetto di "opera d'arte totale", un viaggio iniziatico che conduce nel cuore del mistero delle nostre esistenze".

"Continuo a pensare - e anche a constatare, vista la restituzione del pubblico e della critica - che approcciarsi a questo Parsifal costituisca un'opportunità: quella di valicare la quarta parete, di farsi attraversare da un'opera che richiede la stessa resa incondizionata che compie il suo protagonista" dice il regista.

L'opera cinematografica, presentata nelle sale italiane nel settembre 2021, è stata accolta dalla critica con consensi entusiasmanti. Prodotto da Dedalus, 'Parsifal' è stato tra i diciotto film italiani in selezione per gli Academy Awards.

"Questo tour di presentazioni del volume Il Mistero Luminoso approda a Roma, dove è stato realizzato per i tipi di De Luca Editori e dove è stata girata la metà del film, proprio negli studi di Cinecittà dove, con straordinaria sintonia con le maestranze tutte, abbiamo ricostruito il porto della Terra Desolata e un bordello degli anni '30 del Novecento. Inoltre reputo che, per quanto ora il film sia visibile sulle piattaforme e in dvd, continui ad essere una grande opportunità quella di poter approcciare un'opera come Parsifal nella sua più giusta collocazione, nella sua più autentica morfologia, quella della sala cinematografica" sottolinea il regista.

Il volume comprende anche le "note di lavoro" di Mauro Toscano, Livia Borgognoni e Daniele Gelsi, rispettivamente direttore della fotografia, scenografa e costumista del film. (ANSA).