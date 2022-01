Effe Tv, piattaforma multimediale con contenuti originali

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Effe TV si trasforma in piattaforma multimediale di sviluppo, produzione e distribuzione di contenuti esclusivi e originali - Serie TV, Audiopodcast e Film - rispettivamente con le labels Feltrinelli Originals, Feltrinelli Audiopodcast e Feltrinelli Real Cinema, che lavorano in sinergia con le altre Business Unit del Gruppo Feltrinelli per dare vita a prodotti di intrattenimento culturale audio e video, ampliando e diversificando il proprio perimetro.

Con Feltrinelli Originals, EFFE TV coordina e commercializza, in collaborazione con Feltrinelli Editore e con diversi autori italiani, diritti editoriali per Film & TV. Inoltre, sviluppa concept originali per la serialità televisiva, con una particolare attenzione per gli adattamenti da libri e per le storie italiane, originali e necessarie, sempre ispirate o tratte dalla realtà. Tra i principali progetti in scrittura, la serie TV tratta dai gialli di Rosa Teruzzi I delitti del casello (Sonzogno), in co-sviluppo con Indiana Production e la serie tratta dalla trilogia di graphic novel di Fumettibrutti (Feltrinelli Comics), co-prodotta con Bim Produzione (Gruppo Wildbunch AG) e firmata dalla regista Laura Luchetti con la consulenza della stessa autrice Josephine Yole Signorelli. Ed ancora la serie di animazione per adulti, tratta dal fumetto Party Hard di Francesco Guarnaccia e Roberto D'agnano (Feltrinelli Comics), sviluppata in partnership con Studio Cartobaleno e firmata da Alessandro Ferrari; e la docu-serie "RIVIERA Confidential" ideata e sviluppata con il team di EIE FILM: una storia vera, tra fenomeno musicale mondiale e criminalità organizzata, ambientata in Riviera Adriatica nelle estati assolate degli anni '80.

Feltrinelli Audiopodcast invece è l'etichetta che sviluppa, produce e distribuisce solo format audio originali (serie narrative, format e audio-documentari) per piattaforme di distribuzione, tra cui Storytel, Audible, istituzioni e brand commerciali. Durante l'ultimo anno e mezzo ha prodotto e distribuito con Storytel oltre 50 ore di audiopodcast esclusivi realizzati con narratori come Marco Balzano, Stefano Massini, Paolo di Paolo e diversi audio-documentari dedicati a grandi personaggi della cultura italiana e internazionale, tra cui Rodari 2.0 raccontato da Frankie Hi Nrg e Freud 2.0 narrato da Lella Costa. Per Audible Original ha ideato e realizzato in esclusiva La Storia delle Storie di Marco Balzano e Andrea Piana e il podcast originale di Paolo Cognetti Sogni di Grande Nord - Racconto di viaggio, registrato tra Italia, Canada e Stati Uniti in parallelo con la produzione del docu-film prodotto da Feltrinelli Real Cinema con Samarcanda Film e Rai Cinema, con il sostegno della Regione Valle d'Aosta e del MIBACT: una testimonianza di come le peculiarità dei diversi formati permettano oggi di raccontare una stessa storia da differenti angolature, facendo emergere ogni sfaccettatura del racconto.

L'etichetta Feltrinelli Real Cinema, nata come collana di libri + DVD, si è trasformata nel tempo in uno dei principali cataloghi di documentari e film internazionali di qualità distribuiti in esclusiva nei circuiti cinema, TV e home video.

Tutti i principali titoli del catalogo sono ora disponibili in selezioni editoriali o boxset digitali completi su Chili, Nexo+, Sky Arte, LaF, ItsArt, Infinity, Google Play, Apple TV, Rakuten.

Feltrinelli Real Cinema è anche un brand di produzione cinematografica e televisiva, specializzato in documentari e film realizzati in partnership con la migliore produzione indipendente italiana. Sempre e solo storie vere italiane dall'appeal internazionale: tra i contenuti in produzione e distribuzione nel 2022, il film documentario Daniel Pennac: Ho visto Maradona, l'omaggio di un grande narratore al mito del Pibe de Oro e alla città di Napoli realizzato con Samarcanda Film e gli spagnoli di SSTF; ed Erasmus in Gaza - storia di un giovane medico di Matteo del Bo e Chiara Avesani, una co-produzione con Arpa Film ed il supporto di Al Jazeera International che racconta l'incredibile avventura umana e professionale di Riccardo, il primo e unico laureando in Medicina a seguire il Programma Erasmus in una zona di guerra.

Un omaggio ai sogni ed alle aspirazioni dei giovani di ogni latitudine. Anche il brand PayTV laF intraprende un'evoluzione importante, con l'obiettivo di raggiungere i suoi pubblici su canali digitali e on-demand: passa infatti da una programmazione televisiva lineare al diventare protagonista, nei prossimi mesi, di un'experience premium per i clienti Feltrinelli sulle piattaforme digitali del Gruppo. Con i contenuti di LaF disponibili su lafeltrinelli.it e ibs.it, si consolida ancor di più la sinergia tra il polo editoriale e la dimensione digitale di Gruppo con una crescente offerta di contenuti video-on demand. Nell'ottica di una strategia di distribuzione multipiattaforma, inoltre, i contenuti di laF saranno gradualmente disponibili in modalità streaming on demand su ulteriori piattaforme editoriali attualmente in fase di negoziazione. (ANSA).