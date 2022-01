Carmine Abate, 'La festa del ritorno' diventerà un film

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Diventerà un film 'La festa del ritorno' di Carmine Abate. Lo annuncia lo scrittore, vincitore del Premio Campiello 2012 con 'La collina del vento', sul suo profilo Facebook. Racconto di formazione e preziosa testimonianza sulla nostra emigrazione, 'La festa del ritorno', che vede un padre e un figlio raccontarsi attorno al grande fuoco di Natale, è uscito in prima edizione negli Oscar Mondadori nel 2004, è stato riproposto da Mondadori nel 2014 e dal 2018 è di nuovo stato ripubblicato negli Oscar 451.

"Maggiori informazioni sul film, nelle prossime settimane. Al momento, vi anticipo che continua il casting per trovare il bambino protagonista(dai 9 ai 12 anni) e, se tutto va bene, le riprese dovrebbero cominciare in primavera" dice Abate nel post.

