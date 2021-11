L'autobiografia di Roberto Cavalli diventa film

Dalla scomparsa prematura del padre alle passerelle internazionali. La vita e la carriera dello stilista Roberto Cavalli diventano un film. Prodotta dalla ILBE - Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, la pellicola diretta da Giulio Base prenderà il titolo dall'autobiografia di Cavalli "Just Me!" dalla quale è tratta e i cui diritti sono stati opzionati da ILBE dalla Company Freedom s.r.l.. Il regista, al quale è affidata anche la stesura della sceneggiatura, comincerà le riprese a marzo 2022 in Italia.

Il produttore Andrea Iervolino ha commentato: "Roberto Cavalli è un'icona della moda la cui vita incredibile non può essere replicata. Tuttavia, può essere narrata in modo veritiero e divertente ed è quello che faremo con questo film. Monika ed io siamo molto entusiasti di raccontare questa storia e crediamo che il pubblico sarà affascinato dalla vita di Roberto".

La pellicola ripercorrerà la grande avventura personale e professionale di un'icona della moda internazionale: i suoi ricordi d'infanzia, la guerra, la sua giovinezza spensierata in via Maragliano a Firenze, i suoi primi amori, gli amici di una vita, suo padre - che fu assassinato per mano dei soldati tedeschi nel 1944, quando aveva appena tre anni. Ma anche il suo percorso nel mondo della moda, gli inizi, i primi successi, qualche delusione, le stampe su pelle, i jeans stretch: il film svelerà come Cavalli ha iniziato a creare la sua moda, come ha svestito e vestito star internazionali.

Con il film biografico su Cavalli e ancora prima con quello dedicato a Lamborghini, la Iervolino and Lady Bacardi Entertainment continua a portare nel mondo le storie di alcuni dei protagonisti del costume, della società e dell'imprenditoria nostrani, racconti del genio italiano che tanto affascinano il pubblico internazionale. Storie di successo, umanità e bellezza che hanno contribuito a fare grande il Bel Paese nel mondo.