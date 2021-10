L'Arminuta, dal premio Campiello alla sala il 21/10

ROMA - Arriva in sala il 21 ottobre con Lucky Red L'Arminuta, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo bestseller di Dontella Di Pietrantonio (Einaudi), vincitore del Premio Campiello 2017. Diretto da Giuseppe Bonito, regista di Figli (vincitore del Nastro d'Argento come miglior commedia), il film porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l'Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza. Nel cast Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto.

E' una storia intensa e estrema che ha conquistato i lettori facendoli immedesimare in una ragazza che con rabbia e coraggio elabora dentro di sé il significato del rapporto genitori-figli, della maternità, dell'amore e dell'abbandono. Il film, così come il romanzo, racconta un anno di vita di questa ragazzina alle soglie dell'adolescenza, un periodo che segnerà la sua vita per sempre, in cui sperimenterà il dolore e la durezza ma anche l'amore, la dolcezza e la bellezza a tratti feroce che la vita riserva.

"Mi piacerebbe che la narrazione restituisse soprattutto due cose: da un lato lo sguardo de l'Arminuta, che è testimone suo malgrado, e dall'altro - spiega il regista - il magma incandescente dei sentimenti laceranti che questa storia contiene. L'Arminuta affronta una delle paure più profonde di ogni individuo, quella di perdere le persone dalle quali dipende la propria felicità ed è anche il racconto del contrasto tra il destino e la volontà dell'essere umano".

Il film è una coproduzione italo svizzera Roberto Sbarigia per Maro Film, Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni, Javier Krause per Kaf con Rai Cinema. E' realizzato con il sostegno di Lazio Cinema International - Regione Lazio e Mic.